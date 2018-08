Tendances Première : DOSSIER - Les Mardis de la philo - 29/08/2018

Les Mardis proposent à Bruxelles 24 matinées de conférences – 8 cycles de 6 conférences thématiques – qui se donnent tous les mardis matin au théâtre du Vaudeville. L’objectif est de chercher à mieux comprendre le monde où nous vivons, en suscitant le plaisir de déranger nos certitudes et la jubilation de réfléchir autrement. La philosophie pour mieux comprendre les enjeux de notre société ? On en parle avec Amélie D'Oultremont, aux manettes des Mardis et Pascal Chabot, philosophe.

Émission Tendances Première