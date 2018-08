Tendances Première : DOSSIER - Vers davantage d'éthique en communication - 27/08/2018

Las des dérives, le citoyen est en quête d’authenticité au sein des organisations publiques ou privées, commerciales ou associatives. Il recherche l’intégrité, la transparence, l’équité dans les décisions économiques et environnementales. Le communicateur au sein de cette organisation se doit de réussir cet exercice périlleux : composer entre ses valeurs, la déontologie, les attentes de sa direction et celles des clients au sens large. On en parle avec Christine Donjean, coauteure du livre "Vers davantage d'éthique en communication".

