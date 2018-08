Tendances Première : DOSSIER - Des lieux pour cohabiter - 24/08/2018

La cohabitation se diffuse aujourd’hui et ne se résume pas seulement à la colocation étudiante. Mais vivre avec un tiers, sans lien amoureux, est inhabituel et implique de trouver un modus vivendi, la « bonne distance », la « familiarité sans intrusion ». Des propositions spatiales spécifiques, qui réinterrogent aussi la manière de concevoir le logement contemporain, doivent être mises en place. On en discute avec Mathieu Lietaert, auteur et spécialiste de la question, ainsi que les coauteurs du livre "Des lieux pour cohabiter" Sabri Bendimérad et Monique Eleb.

