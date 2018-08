La parentalisation, ou parentification, est un processus qui amène un enfant ou un adolescent à prendre des responsabilités plus importantes que ne le voudraient son âge et sa maturation : il fait des efforts pour assurer le bien-être de ses parents et de ses frères et sœurs plus jeunes et pallier à leurs insuffisances. Avec Stéphanie Haxhe, Docteur en Psychologie et maître de conférences à l’ULg.

Émission Tendances Première