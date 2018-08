Tendances Première : DOSSIER - Pourquoi les gens intelligents prennent-ils aussi des décisions...

Vous arrive-t-il de téléphoner au volant alors que vous savez pertinemment que cela est interdit et dangereux ? Et pourtant, cela ne vous retient pas d’utiliser votre mobile lorsque vous conduisez… En d’autres termes, l’intelligence ne prémunit pas contre les décisions préjudiciables. On a ainsi tous en tête des exemples de personnes intelligentes ayant commis des actes particulièrement stupides, certaines ayant même ruiné leur santé ou leur carrière. Comment est-ce possible ? Pourquoi l’intelligence n’immunise-t-elle pas contre les décisions bêtes ou insensées ? Et pourquoi les gens très intelligents (HPI) ne réussissent-ils pas forcément mieux leur vie que d’autres moins bien lotis sur le plan de la réflexion ? Avec l'auteur Yves-Alexandre Thalmann depuis Lausanne.

Émission Tendances Première