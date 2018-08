Tendances Première : DOSSIER - Les voitures partagées - 07/08/2018

Trop coûteuses, trop polluantes, trop nombreuses sur nos routes : les voitures sont-elles utilisées à bon escient ? Depuis quelques années, des sociétés spécialisées et des startups émergent autour de concepts tels que le car-sharing ou encore les voitures en free-float. Partager son véhicule, le louer, accéder plus facilement à des voitures en libre-service ... voilà quelques pistes pour diminuer les coûts en tout genre. En studio, Christian Lambert, directeur général de DriveNow en Belgique ; Frédéric Van Malleghem, directeur de Cambio Bruxelles. Par téléphone, Quentin Lestavel, Country Manager Belgique et France chez Drivy ; Jean-Paul de Ville, chargé du développement de l’application pour la société belge Troty.

Émission Tendances Première