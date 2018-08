Tendances Première : DOSSIER - L'engagement chez les jeunes - 03/08/2018

La jeunesse qui bouge, tumultueuse, revendicatrice, ce n'est pas nouveau. On fait le point sur l'engagement des jeunes avec Laurent Deutsch, responsable activisme et éducation aux droits humains chez Amnesty International Belgique Francophone ; Martine Clerckx, fondatrice et directrice associée de Wide ; et Félix Mailleux, co-fondateur de Kologa, projet permettant à des réfugiés d'intégrer des collocations bruxelloises.

Émission Tendances Première