Tendances Première : Dossier - Le livre et la créativité numérique - 17/07/2018

Si le livre papier continue de gagner le coeur des lecteurs, le livre numérique connaît une évolution constante depuis quelques années. De nouvelles tendances, qui s'appuient sur la créativité du monde digital, ne cessent de voir le jour et proposent de faire le lien entre le papier et le numérique. Applications mobiles, littérature sur Twitter et sur Instagram, BD sur écran : quelles sont les prochaines vies du livre dans cet univers numérique ? Avec Odile Flament, fondatrice de la maison d’édition numérique «CotCotCot» et Philippe Goffe, Président du PILEn (Partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique).

Émission Tendances Première