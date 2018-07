Tendances Première : Dossier - L'Ecole du dialogue - 09/07/2018

L'Ecole du Dialogue Une école d'un nouveau genre se prépare à ouvrir ses portes à la rentrée de septembre à Anderlecht. L'Ecole du Dialogue accueillera une quarantaine d'élèves Elle s’inscrit dans un projet financé par la Commission européenne et coordonné par l'auteur et professeur John Rizzo, reliant des écoles performantes et innovantes en Europe afin d’aider les écoles traditionnelles à se transformer. Comment changer le modèle scolaire traditionnel ? Quelles sont les limites du modèle actuel ? Quels devraient être les bénéfices pour les élèves inscrits dans cette école d'un nouveau genre ?

Émission Tendances Première