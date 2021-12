Tendances Première : Javry, du café de qualité, responsable et abordable sur Auvio

Javry, du café de qualité, responsable et abordable Maxence Lacroy nous explique le parcours de la start-up Javry, qu’il a créée en 2015 avec Pierre-Yves Orban : de la vente en ligne de café éthique et éco-responsable pour bureaux et particuliers. Un parcours à succès, mais pas simple, à continuellement se réinventer, en gardant l’esprit de base : un café de qualité, responsable et abordable. https://javry.com/