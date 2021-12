Sophie Vanden Plas, spécialisée en méthodologie d’apprentissage, et organisatrice du festival Out of the books, nous invite à réfléchir à l'école de demain. Au moyen de facebook Live, de stands, de conférences, d’ateliers pour enfants, en famille ou entre amis, elle propose des approches innovantes, inspirantes et créatives dans le secteur de l'éducation. https://www.facebook.com/festivaloutofthebooks