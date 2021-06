Tendances Première : Le dressing mobile solidaire. Avec Samantha Warginaire sur Auvio

Suite à la crise actuelle, de nombreux citoyens sont en chômage technique ou ont perdu leur emploi et se demandent comment ils vont boucler leurs fins de mois. Le dressing mobile solidaire qui avait vu le jour en 2019 à encore plus de raisons d’être aujourd’hui. Le principe est simple, c’est de permettre à n’importe qui d’acheter des vêtements au prix de 1€ la pièce, pour les enfants, c’est 2 pièces pour 1€. C’est une manière de se faire plaisir, sans stigmatisation tout en diminuant l’empreinte écologique et en venant en aide à d’autres citoyens ! Les vêtements sont de seconde main ou des surstocks de magasins et la moitié des sommes récoltées lors des dressings mobiles sont reversées à des associations de la commune où le dressing mobile se déplace et qui viennent en aide aux personnes précarisées. dressing mobile solidaire :: Samantha Warginaire