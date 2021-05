Tendances Première : L’action « SUPPORT YOUR CLUB » sur Auvio

L’action « SUPPORT YOUR CLUB » Suite à la crise sanitaire, les clubs de sport sont dans une situation compliquée. Les besoins identifiés par la plupart des clubs sont financiers et matériels. La solidarité est plus que jamais importante lors de cette période difficile. À l’aube d’une reprise des activités pour ces clubs (certains ont déjà repris), il est essentiel d’avoir un plan de relance qui leur permettra d’envisager l’avenir avec sérénité. Avec Quentin Gaillard de www.crowdin.be