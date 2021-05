Tendances Première : Quel droit à l’image pour les travailleurs ? sur Auvio

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes. « Souriez sinon vous êtes viré ! » : quels sont les droits des travailleurs pour l’utilisation de leur image en entreprise ? L’augmentation du travail à distance, des vidéos en ligne et l’utilisation des nouvelles technologies par les entreprises posent question sur la vie privée des travailleurs. Les entreprises utilisent de plus en plus l’image de leurs travailleurs dans leur communication : vidéo, blog, tutoriel, formation, recrutement. Quels sont les droits des travailleurs pour leur image ? Comment gérer son image en entreprise ? Quels sont les règles essentielles en matière de vie privée ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself et Pascal Leduc, avocat en propriété intellectuelle et en vie privée chez Sybarius.