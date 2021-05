Réinventer le vêtement de manière circulaire pour un impact minime, réaliser des pièces 100% recyclées, recyclables, locales et engagées pour la préservation des océans … C’est ce que fait Shak et Kai depuis 2 ans. Après une campagne de crowdfunding réussie à 310 %, la marque prend son envol. On en parle avec le fondateur Morgann Dawance