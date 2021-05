Tendances Première : Pierres-Yves Orban: montorrefacteur.be sur Auvio

Le télétravail obligatoire et la fermeture de l’horeca ont un impact considérable sur le monde du café en Belgique. Pour pallier cette perte sèche, des torréfacteurs belges se regroupent et lancent en avril une boutique en ligne commune. Ils entendent ainsi faire découvrir leurs cafés aux particuliers et se diversifier via un nouveau canal de vente. On en parle avec Pierre-Yves Orban, responsable du projet . (montorrefacteur.be)