Tendances Première : L'asbl R-Use Fabrik qui collecte et valorise les déchets textiles sur Auvio

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes. En mai 2020, s’est créée l'asbl R-Use Fabrik qui collecte et valorise les déchets textiles. Dans ce lieu : une mercerie éco-responsable, un couturier en insertion professionnelle, libre-service des machines à coudre et autres matériels, … On découvre avec Sophie Remy.