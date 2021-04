Tendances Première : La crise et le digital changent les codes de l’entreprise et de l’apprentissage. sur Auvio

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes. La crise et le digital changent les codes de l’entreprise et de l’apprentissage. Clubhouse, Gaming2work, LinkedIn, Podscast Pro, Easyllabus,… Depuis un an, on assiste à un boom d’applications autour de la video, du podcast et du jeu vidéo. Aujourd’hui s’inaugure le E-tour des métiers par le centre de Formation de l’EFP. Une première sous cette formule. Focus sur ces nouvelles tendances digitales qui peuvent vous aider dans votre carrière. Avec Jean-Olivier Collinet de Reload Yourself et Vincent Giroul, directeur de l’EFP. https://www.efp.be/actualites/e-tour-metier.html#