Tendances Première : L'ASBL NRV sur Auvio

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, locaux, solidaires, mais aussi à des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes. Aujourd’hui l’ASBL NRV, qui organise depuis 2018 des activités ludiques, festives, sociales, éducatives et sportives. Mais à cause du COVID, la location de salles et les rassemblements en intérieur sont devenus impossibles. L’équipe a donc dû réfléchir à une alternative. Comment s’adresser à beaucoup de monde, de manière espacée, tout en pouvant travailler sous forme de bulles ? Et c’est comme cela qu’est née l’idée d’un Escape Game en extérieur. Avec Nathalie Mayor et Vincent Riga. https://www.nrv1082.be/