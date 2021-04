Tendances Première : Une toute nouvelle Equipe Mobile Prévention Soutien pour les aidants proches sur Auvio

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes. Depuis novembre 2020, l’ASBL Jeunes aidants proches et l'ASBL Aidants proches Bruxelles ont créé L’Equipe Mobile Prévention Soutien Aidance (EMPSA) qui propose un accompagnement à domicile, aux jeunes aidants et aidants proches lors de l'apparition ou l'aggravation d'une situation de dépendance d'un membre de la famille. On en parle avec Hugo, l’infirmier de l’équipe. https://www.aidantsproches.brussels/ https://www.jeunesaidantsproches.be/