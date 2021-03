Tendances Première : "Working in Brûsel" réinvente le recrutement. Avec Pierre Focant sur Auvio

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes. "Working in Brûsel" souhaite re-inventer le recrutement pour répondre aux nouveaux besoins, aux nouvelles attentes des Millénials dont l'une se veut, sans aucun doute, plus prégnante que toutes les autres : une vision de leur vie professionnelle résolument différente de celle des générations qui les ont précédés. On en parle avec Pierre Focant, CEO