Tendances Première : Emprunter à sa famille ou à ses amis pour créer ou développer son entreprise sur Auvio

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, locaux, solidaires, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes. Aujourd’hui : Emprunter à sa famille ou à ses amis pour créer ou développer son entreprise. C’est facile grâce au prêt proxi (Bruxelles) et Coup de pouce (Wallonie) ! Ce prêt mobilise l’épargne des particuliers souvent appelés « Family, Friends and Fools » pour permettre le financement d’une activité d’indépendant ou de PME. En octroyant ce prêt, le particulier-prêteur peut ainsi bénéficier d’un avantage fiscal sous la forme d’un crédit d’impôt annuel. Le cas échéant, il peut également bénéficier, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt unique si, par exemple, l’entreprise financée tombe en faillite. A côté de cela, d’autre solutions comme le micro-crédit de relance existe aussi. On vous explique tout avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself et ReloadYourself https://www.beci.be/solutions/se-financer/financement-public/le-pret-proxi/ http://www.pretcoupdepouce.be/