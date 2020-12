Tendances Première : Skysun : le projet de la plus grande installation photovoltaïque urbaine d'Europe sur Auvio

Le pojet la start-up Skysun va installer plus de 1,2 hectare de panneaux solaires sur la halle des abattoirs d’Anderlecht. Ce projet sera la plus grande installation photovoltaïque BIPV* en milieu urbain d’Europe. Elle produira 1653MWh/an, une production équivalente à la consommation électrique de 700 ménages. Avec notre invité et co-fondateur de Skysun : Léopold Coppieters