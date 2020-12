Tendances Première : Crowd'in : la création d'un syndicat infirmier sur Auvio

Quentin Gaillard est le cofondateur de Crowd'in, la plateforme de crowdfunding, seule plateforme basée en Wallonie, active en Wallonie et Bruxelles, avec 146 projets réussis dont beaucoup de projets liés à la transition. En ce moment, une campagne peu banale est en cours : la création d'un syndicat infirmier, Union4U. Ce projet de syndicat est porté par des infirmiers et infirmières qui n'ont rien de syndicalistes, ce sont juste des travailleurs, tous praticiens de l'art infirmier, qui sont à bout et qui en ont assez de leurs conditions de travail. On en parle avec Quentin Gaillard.