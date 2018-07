Tendances Première : Agenda de l'été - City Zen Festival - 13/07/2018

Le Festival CITY ZEN se termine ce week-end ! Du 15 juin au 15 juillet, dans le cadre exceptionnel de l’Église du Béguinage de Bruxelles, le CITY ZEN FESTIVAL propose un voyage original à la rencontre de la diversité, via un programme musical, des conférences/débats et deux expositions. Loin des sentiers battus, le CITY ZEN FESTIVAL, parrainé par le chanteur BADI, souffle un vent de fraîcheur et d’inédit. Au centre des activités : les citoyen.ne.s ! Au cœur du programme : les libertés. En studio avec nous: Mathilde Szersnovicz, organisatrice et Badi, artiste chanteur.

