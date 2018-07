Tendances Première : AGENDA D'ETE - Bruxelles fait son cinéma ! - 09/07/2018

Et si cet été, on sortait de chez soi, on renouait avec le social, le culturel, la nature, la découverte, la rencontre…… Chaque jour, focus sur une idée de sortie en famille, en couple ou en solitaire selon votre bon vouloir ! Ce lundi : Bruxelles fait son cinéma!, 18ème édition de ce cinéma itinérant qui propose treize projections gratuites en plein air dans treize lieux parfois méconnus de Bruxelles.

