Tendances 1ère : Transition - Réfléchir à sa consommation textile avec ARC'oudre - 05/02/2018

TRANSITION Quelle valeur réelle et quels impacts sociaux, économiques et environnementaux a notre consommation textile ? Répondre à ces questions tout en apprenant à coudre, récupérer, transformer ensemble, c’est ce que fait la boîte ARC’oudre : un atelier de couture et de citoyenneté. Avec Joëlle Grinberg, chargée du projet et Anne Löwenthal, coordinatrice communication chez ARC (Action et Recherche Culturelles asbl). https://www.facebook.com/arc.culture.asbl/ https://www.facebook.com/laboitearcoudre/ Obsolescence Déprogrammée #OD http://www.arc-culture.be/

Émission Tendances Première