Tendances 1ère : TRANSITION - Permafungi et ses luminaires - 24/01/2018

On peut dire que Caroline Pultz n'a pas froid aux yeux, et elle a bien raison : à 23 ans, elle s'est créé son propre emploi en proposant son projet d'étude à l'entreprise Permafungi qui cultive des pleurotes à partir de marc de café. Architecte d'intérieur moderne et investie, elle entend aller encore plus loin en étudiant le champost, comprenez le compost de champignons, qui fournit un matériau capable de concurrencer le plastique, pour l'intégrer dans des prototypes de luminaires. www.permafungi.be

Émission Tendances Première