Tendances 1ère : TRANSITION - Made in Bruxsel - 22/01/2018

Le festival itinérant « Made in Bruxsel » ces migrations qui font la ville, réunit chercheurs, monde associatif, artistes et Bruxellois du mois de janvier 2018 au mois de mai 2018. Au cours de dix soirées et dans de nombreux lieux culturels et artistiques bruxellois, l'heure sera au débat et à la fête sur cette diversité des migrations, apport et atout, qui construit notre ville mondiale aujourd'hui. Un festival citoyen à ne pas rater. Explication avec Louise Deblicq de Brussels academy et le professeur Marco Martiniello, sociologue au Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations à l'ULG.

