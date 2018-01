Jonathan et Pascale terminent leur voyage (plus éprouvant que d'habitude) au Bangladesh. Journalistes dans l'âme ils ont décidé d'aller rendre visite aux réfugiés Rohingyas massés à la frontière du pays avec la Birmanie. Et surtout les nombreux enfants. Dans ce contexte difficile, ils ont à nouveau rencontré une personne inspirante et positive : Viviane.

Émission Tendances Première