Tendances 1ère : TRANSITION - Voitures électriques: bon ou pas? - 18/01/2018

TRANSITION Felice Gasperoni nous propose un Vu d’ailleurs, Vu d’ici spéciale Salon. VU D’AILLEURS C’est l’histoire d’un jeune entrepreneur qui, ne trouvant pas son bonheur sur le marché automobile, a tout simplement décidé de créer sa propre marque automobile : il s’appelle Martin Eberhard et il est le vrai papa de la Tesla. VU D’ICI Et comme on entend tout et son contraire sur le bilan carbone des voitures électriques, on invite 2 pointures belges en studio : Frédéric Chomé et Bruno Claessens (président de l’asbl AMPERES).

Émission Tendances Première