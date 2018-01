Félice Gasperoni, journaliste à la RTBF nous emmène cette fois aux Pays-Bas. Le pays où les ordinateurs ne servent pas seulement de support de communication et de connaissances ; mais aussi de chauffage ! Et chez nous, focus sur une ASBL Droit et Devoir qui redonne une deuxième, voire une troisième vie à nos vieux ordinateurs, un vrai projet d’économie solidaire?!

Émission Tendances Première