Tendances 1ère : TRANSITION - L'égalité des chances par la musique - 03/01/2018

Sarah Goldfarb est musicienne. Consciente de l'impact de la musique et de l'expérience d'un orchestre dans le processus d'apprentissage et, plus largement, dans l'intégration des valeurs d'interdépendance, elle a créé Remua. Un projet visant l'égalité des chances par la musique, basé sur les valeurs d'El Sistema, un programme qui existe depuis plus de 35 ans au Venezuela, ayant déjà formé des centaines de milliers d'enfants à la musique par l'apprentissage en orchestres. Portrait tiré par Anne Sophie De Keyser.

Émission Tendances Première