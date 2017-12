Tendances 1ère : Transition - On déguste du chocolat. Avec Felice Gasperoni - 21/12/2017

TRANSITION On déguste du chocolat avec Felice Gasperoni. 1/ VU D’AILLEURS La société « Tony’s Chocolonely » garanti que son chocolat soit non seulement bio, fairtrade et équitable, mais aussi sans recours au travail d’enfants et à l’esclavage. En plus, la qualité est au rendez-vous ! 2/ VU D’ICI Histoire de Céline, créatrice de la chocolaterie mobile « Conte de Fèves », qui pousse elle aussi l’approche fairtrade et bio le plus loin possible, dans une sorte de « choco-truck » itinérant.

Émission Tendances Première