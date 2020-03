Tendances Première : La force des symboles nous aide à donner du sens. sur Auvio

En période de crise, le symbole est essentiel, surtout s’il montre notre solidarité. Que ce soient les applaudissements à 20h, les groupes d’entraide sur les réseaux sociaux, les autocollants d’encouragement sur nos poubelles, les chansonnettes dédiées aux soignants… Et les symboles sont nécéssaires. Ils nous aident à créer du sens là où il n’y en a pas toujours. Les symboles interrogent aussi nos valeurs depuis le début de la crise. Il a été décrété que notre santé était prioritaire sur nos performances économiques. Il a été décidé que les plus fragiles ne pouvaient pas être sacrifiés. Qui l’aurait cru, il y a encore quelques semaines de cela... Que dit la crise du coronavirus de notre société européenne, sur « l’homme, être social », les liens qui nous unissent ou nous délient, la solidarité ou pas, l’égoïsme ou pas ….. Alors parlons de la force des symboles avec Bernard Delvaux, professeur de sociologie à l’UCLouvain et Matthieu de Nanteuil, professeur de sociologie à l’UCLouvain, tous deux membres de l’Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS).