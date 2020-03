Tendances Première : Etonnante Fragilité (Editions Eyrolles) sur Auvio

Il n'est pas bon d'être fragile dans notre monde, car la fragilité est confondue avec la faiblesse. Aussi nous nous protégeons, dès qu'elle transparaît, sous un masque, comme une seconde peau. Nous nous défendons d'être fragiles et, au détriment de notre sensibilité, nous nous suradaptons. Et si nous partions à la découverte de notre fragilité originelle ? Faut-il attendre de souffrir pour prendre conscience que nous sommes des êtres extraordinaires, doués de vulnérabilité? Virginie Megglé nous invite à saisir cette clé du vivant. Sensibilité qui nous émeut chez le petit enfant chez l'artiste, chez ceux que nous admirons, la fragilité permet l'empathie et nous ouvre à tous les possibles. C'est en nous mettant à son écoute, sans plus la nier, que nous puiserons en nous les meilleures, les plus authentiques de nos forces.