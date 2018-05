Tendances 1ère : Le Dossier - La cybersécurité face au défi de la confiance (Ed. Odile Jacob) -...

Qui aurait imaginé qu’en quelques heures les géants de l’Internet puissent perdre l’équivalent de 220 milliards de dollars de leur capitalisation boursière ? Des interrogations sur la sécurité de l’un d’entre eux et sur l’utilisation des données personnelles de ses clients en étaient la cause. Cet épisode survenu en mars 2018 rappelle combien l’entreprise doit savoir gérer sa cybersécurité pour préserver son capital de marque. Or on assiste aujourd’hui à l’explosion d’une délinquance cyber organisée, inventive et sans frontières. Résultat : les incidents se multiplient et engendrent une perte massive de confiance des consommateurs. La confiance, voilà donc la clé pour avancer sereinement dans le cybermonde. On en parle avec Philippe Trouchaud (PwC).

Émission Tendances Première