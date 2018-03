Tendances 1ère : LE DOSSIER - Foire au Jardin Naturel - 21/03/2018

LE DOSSIER Foire au Jardin Naturel. Les jardins et espaces privés représentent entre 30 et 40% des espaces verts de notre capitale, il est donc important d’inciter les particuliers à entretenir ceux-ci en minimisant les nuisances environnementales dues à l'usage de pesticides, la plantation d'essences non- adaptées, le besoin de maitriser plutôt qu'apprivoiser la nature. La 1ère Foire au jardin naturel qui aura lieu les 24 et 25 mars à la Ferme Nos Pilifs pourra certainement nous y aider. Avec Étienne Duquenne, le responsable du la section éco-jardinage de la Ferme.

Émission Tendances Première