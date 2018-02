Tendances 1ère : Le Dossier - Une transition agricole et alimentaire - 06/02/2018

Dossier Une transition agricole et alimentaire. (ed. CLM) Notre système alimentaire, aujourd’hui largement mondialisé, couvre un vaste domaine qui va de l’amont de la production agricole à l’aval de la consommation alimentaire, et qui mobilise 50 % du travail humain, consomme 75 % des eaux douces de la planète et émet 25 % des gaz à effet de serre. Autant dire que les enjeux sociaux et environnementaux induits sont immenses. Henri Rouillé d’Orfeuil tente de définir ce que la transition agricole et alimentaire recouvre, en quoi il est indispensable de la mettre en œuvre et comment le faire. Il sera notre invité en studio.

Émission Tendances Première