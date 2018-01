Tendances 1ère : LE DOSSIER - Les entreprises peuvent-elles voir le long terme ? - 25/01/2018

Les entreprises peuvent-elles voir le long terme ? Dans leur ouvrage « le long terme comme horizon » (ed. Odile Jacob), Philippe Durance et Régine Monti décryptent les ressorts de la pérennité de grandes entreprises. Leur point commun : Privilégier le long terme dans leur stratégie. Danone, Michelin ou encore St Gobain... sont autant de "champions" industriels réputés à travers le monde, performantes, rentables et tournées vers l'international. En surmontant les différentes crises qui ont marqué l'économie et en s'adaptant à la révolution numérique, elles ont su faire de leur capacité de résilience un atout.

Émission Tendances Première