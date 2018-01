Tendances 1ère : LE DOSSIER - Le Prix Juste Producteur - 22/01/2018

Un label « Prix Juste Producteur ». « Consommons mieux ! », « Consommons locale !» des leitmotiv que l'on entend de plus en plus. Mais le producteur lui, s'y retrouvent-ils dans nos choix de consommation. En « consommacteur » responsable peut-on poser un acte de soutien concret pour soutenir les femmes et les hommes qui nourrissent nos familles au quotidien. Un acte de solidarité économique, c'est également un moyen concret de favoriser le développement agricole respectueux de l'environnement et du bien-être animal ainsi que la qualité des produits alimentaires. Emmanuel Grosjean, coordinateur au Collège des producteur nous en dit plus.

Émission Tendances Première