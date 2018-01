Tendances 1ère : LE DOSSIER - Ça casse les oreilles ! - 19/01/2018

Ça casse les oreilles (Ed. Du Rocher). Gênes temporaires, acouphènes, hyperacousie voire perte d'audition, ces lésions de l'oreille ont des conséquences sur notre état de santé général : fatigue, irritabilité, troubles de la concentration, stress, etc. Pour prendre conscience de l'impact de l'environnement sonore sur notre quotidien, ce guide pédagogique informe sans sermonner, en explorant la relation entre l'oreille et la musique. Il s'appuie sur les conseils de spécialistes, acousticiens, médecins, associations, et les témoignages de professionnels de la musique, chanteurs, musiciens et DJ. Avec Marie-Caroline Mabille

Émission Tendances Première