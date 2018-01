Tendances 1ère : LE DOSSIER - #WeAreMobility - 18/01/2018

#WeAreMobility La mobilité c'est l'affaire de tous ! C'est aussi un enjeu crucial pour l'avenir : financier, écologique et humain. La FEBIAC (Fédération de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg) présente pour la première fois #WeAreMobility au salon de l'auto ! Pour nous parler de cette nouvelle plateforme -permettant à chaque visiteur de découvrir les solutions de mobilité d'aujourd'hui et de demain-, Didier Renders, coordinateur de projet à la FEBIAC et Patrick De Cooman, expert en micro-mobilité. Françoise Ledune, Communication Director à la STIB, viendra quant à elle nous parler du Métro du Futur.

Émission Tendances Première