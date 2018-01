Tendances 1ère : LE DOSSIER - Cancer et Pleine Conscience - 17/01/2018

Pleine conscience et cancer Elana Rosenbaum est psychothérapeute et a été pionnière dans la diffusion de la Mindfulness avec Jon Kabat-Zinn. Son histoire personnelle l'a menée à s'orienter il y a assez longtemps vers l'application de la Pleine Conscience aux situations de cancer et de maladies chroniques dont elle est devenue l'une des figures majeures. A l'occasion de sa venue en Belgique, nous rencontrerons le Docteur Olivier De Lathouwer chirurgien oncologue, coordinateur de la concertation oncologique multidisciplinaire de cancérologie cutanée du CHIREC) et instructeur de pleine conscience (diplôme ULB 2012_2014), ainsi que Sybille de Ribaucourt, Psychologue, Psychothérapeute cognitive comportemental, Instructrice de pleine conscience certifiée ULB.

