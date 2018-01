Vous avez toujours rêvé de prendre la parole où et quand vous le vouliez ? Vous devez pratiquer, pratiquer et encore pratiquer ! Geneviève Smal vient nous parler de son livre « 97 exercices décalés pour prendre la parole -n'importe où, n'importe quand et avec (presque) n'importe qui ! ». Prendre la parole ne sera plus un moment de stress mais deviendra un véritable plaisir ! www.genevievesmal.com

Émission Tendances Première