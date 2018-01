Tendances 1ère : LE DOSSIER - Le scooter - 15/01/2018

Le Scooter, justement... parlons-en autrement ! Très tendance, il connait de belles évolutions. Tant en terme de vente, de design, qu'en terme de nouvelle technologie. En effet, les ventes ont augmenté auprès des quarantenaires qui en sont les plus friands. De plus, on trouve aujourd'hui de plus en plus de scooters électriques, dont les performances s'améliorent de modèle en modèle. Et comme la génération X est sensibilisées à la cause « éco-durable », les affinités devraient se développer aisément.. Pour autant et même s'il ne faut pas toujours un permis, le scooter est un véhicule que l'on ne conduit pas à la légère... On parle scooter avec Stijn Vancuyck (Star2Ribe), Alain Medda (Bescooter) et Bernard Geeraerd, un passionné.

Émission Tendances Première