Faites-vous partie de ces Belges qui « slashent » ? De plus en plus de vos concitoyens ne peuvent plus se contenter d’un seul emploi, c’est pourquoi ces "slasheurs" en cumulent plusieurs. Pour en discuter : Florence Herman, gestionnaire de projet chez Azimut et Jean-Olivier Collinet, administrateur délégué à Job Yourself, qui viendra accompagné d’une slasheuse, Charlotte Dumoulin.

Émission Tendances Première