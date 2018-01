Vous êtes arrivés en 2018 avec l’intention d’arrêter de fumer, mais est-ce le bon moment ? Nous en discutons avec Martial Bodo, tabacologue et psychologue au Centre d’Aide aux fumeurs de l’Institut Bordet, et avec Jacques Dumont infirmier, tabacologue et membre du Service Pneumologie de l’Hôpital Erasme !

Émission Tendances Première