Tendances 1ère : LE DOSSIER - Le renouveau des jeux de société - 03/01/2018

Le renouveau des jeux de société. Les jeux de société ont de nouveau le vent en poupe : soirées plateau entre amis, après-midis ludiques en famille, .... Petits et grands les trouvent de nouveau très attirants ! D'après le site de ecommerce, rueducommerce.com, les jeux de société sont dans le top des achats de Noël de cette année, avec une progression de 7 pourcents par rapport à 2016. Décryptage avec nos invités : Michel Van Langendonckt, président de l'Association des Ludothèques francophones belges, Thibaut Quintens, fondateur de Let's play together et Thomas Provoost, éditeur de jeux chez Repos Production .

Émission Tendances Première