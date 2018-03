GERMAIN ET NOUS 3.0 Comment gagner une heure par jour ? Nous pouvons aller plus vite grâce à nos outils de tous les jours et en s’organisant mieux. Comment lutter contre un des syndrômes de notre époque : travailler toujours plus « à cause » de la digitalisation de nos outils au lieu de travailler mieux et moins « grâce » à ces mêmes outils. Jean-Olivier Collinet de JobYourself nous présentera les astuces de 200 « startuppeurs » pour profiter d’une 25ième heure dans sa journée.

Émission Tendances Première